Кузбассовец пять лет насиловал трех несовершеннолетних падчериц

Суд приговорил мужчину к 22 годам в колонии строгого режима.

Кемеровчанин осужден за насилие над тремя несовершеннолетними падчерицами.

Следствием и судом установлено, что в период с 2012 года по 2017 год 41-летний мужчина регулярно насиловал троих падчериц, которым нет 14 лет, в отсутствии матери девочек. Когда мать узнала о действиях сожителя, она обратилась в полицию.

Мужчина свою вину не признал, со следствием не сотрудничал. Девочки долгое время не шли на контакт со следствием, так как боялись отчима. Следствию все же удалось собрать неопровержимые доказательства вины подозреваемого в домашнем насилии над тремя несовершеннолетними. Суд признал мужчину виновным и осудил его на 22 года лишения свободы в колонии строго режима.

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Видео: Piter.TV