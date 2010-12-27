На Кубани мужчина держал 10-летнего сына на цепи

Днем ребенка заставляли работать, а на ночь привязывали на цепь в сарае.

Жители одного из сел Краснодарского края были шокированы, когда вечером в магазин пришел мальчик с цепью на шее и попросил помощи.

Жуткая история произошла в селе Великовечное Белореченского района Краснодарского края. В один из вечеров в местный магазинчик пришел 10-летний мальчик с цепью на шее. По рассказам мальчика, его отец днем заставлял работать сына, а на ночь запирал в сарае, сажая на цепь. Так продолжалось не один месяц. Сельчане вызвали полицию и скорую. Мальчику потребовалась госпитализация.

Как сообщает телеграмм - канал HUE, ребенок смог сбежать, когда отец повез новую жену в роддом рожать третьего ребенка. Ранее местному коммерсанту удалось через суд лишить родительских прав свою первую жену учительницу. После чего он женился на другой. Мать ребенка неоднократно обращала внимание полиции, что мальчик сильно истощен, но никаких мер принято не было.

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