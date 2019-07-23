В Дагестане женщина забила насмерть 4-летнюю падчерицу

Экспертиза установила, что девочку били регулярно тупым предметом по голове.

МВД Дагестана раскрыло жуткое убийство 4-летней девочки.

МВД по РД сообщает, что в январе 2019 года в больницу поступила девочка в тяжелом состоянии после побоев 36-летней мачехи. Несмотря на все усилия медиков, через несколько дней в больнице девочка скончалась от полученных травм.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертной комиссии, смерть ребенка является насильственной, и наступила в результате полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей повреждение головного мозга. МВД РФ по РД

Кроме того, согласно заключениям экспертизы стало ясно, что побои ребенку наносились неоднократно. В частности ребенка били по голове тупым предметом. Также на всем теле следы от старых побоев.

Мачеху ребенка задержали, ей предъявлено обвинение в убийстве ребенка.

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Видео: Instagram/mvd.dagestan