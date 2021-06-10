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В Красноярске задержали стрелявшего по велосипедистам пассажира такси

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Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В Красноярске местный житель открыл огонь из такси по велосипедистам, которые двигались по проезжей части. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу краевого главка Министерства внутренних дел.

Накануне в интернете появилось видео, на котором пассажир такси направляет на проезжавших мимо велосипедистов пистолет и производит несколько выстрелов. Стрелок сам явился в полицию и извинился за свой поступок.

По его словам, своими действиями он хотел проучить спортсменов, так как те мешали движению автомобиля.

На просьбу отъехать с проезжей части была какая-то буйная реакция с его [велосипедиста] стороны. Достал охолощенный пистолет и произвел выстрел в асфальт, чтобы вразумить, поставить на место. И все - потом уехал.

из комментария стрелявшего

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", максимальные санкции по этой статье составляют семь лет лишения свободы. 

Ранее в Петербурге задержали водителя BMW после стрельбы на овощебазе.

Видео: Полиция Красноярья

Теги: велосипедисты, красноярск, стрельба, хулиганство
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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