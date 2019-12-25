В Петербурге задержали водителя BMW после стрельбы на овощебазе

У него произошел конфликт с 54-летним мужчиной.

В Петербурге задержан водитель BMW, который в ходе конфликта на овощебазе начал стрелять из травмата. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию 7 июня около 11:00 поступило сообщение от 54-летнего мужчины о том, что у дома 63 по проспекту Непокорённых у складских помещений у него произошёл конфликт с неизвестным. Незнакомец дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся на автомобиле BMW Х6.

У дома 13 по улице Руставели нарядом патрульно-постовой службы полиции указанный автомобиль был остановлен, а 30-летний водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне в затопленном подвале на 6-й Советской нашли разлагающийся труп мужчины.

Фото: Piter.tv; МВД