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В Петербурге задержали водителя BMW после стрельбы на овощебазе
Сегодня, 9:53
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В Петербурге задержали водителя BMW после стрельбы на овощебазе

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У него произошел конфликт с 54-летним мужчиной.

В Петербурге задержан водитель BMW, который в ходе конфликта на овощебазе начал стрелять из травмата. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию 7 июня около 11:00 поступило сообщение от 54-летнего мужчины о том, что у дома 63 по проспекту Непокорённых у складских помещений у него произошёл конфликт с неизвестным. Незнакомец дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся на автомобиле BMW Х6.

У дома 13 по улице Руставели нарядом патрульно-постовой службы полиции указанный автомобиль был остановлен, а 30-летний водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне в затопленном подвале на 6-й Советской нашли разлагающийся труп мужчины.

Фото: Piter.tv; МВД

Теги: bmw, стрельба, травмат
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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