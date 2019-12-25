В затопленном подвале на 6-й Советской нашли разлагающийся труп мужчины

Днем 7 июня в полицию Петербурга через номер "112" обратился сотрудник ЖКС №3 и заявил об обнаружении трупа незнакомого мужчины в доме №5 на 6-й Советской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Человеческие останки с сильными гнилостными изменениями нашли в подвале указанного дома после затопления. Труп направили в морг для установления причины смерти.
Ранее из Финского залива достали труп пропавшего без вести рыбака.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все