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В затопленном подвале на 6-й Советской нашли разлагающийся труп мужчины
Сегодня, 8:55
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В затопленном подвале на 6-й Советской нашли разлагающийся труп мужчины

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Тело направили в морг для установления причины смерти.

Днем 7 июня в полицию Петербурга через номер "112" обратился сотрудник ЖКС №3 и заявил об обнаружении трупа незнакомого мужчины в доме №5 на 6-й Советской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Человеческие останки с сильными гнилостными изменениями нашли в подвале указанного дома после затопления. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее из Финского залива достали труп пропавшего без вести рыбака.

Фото: Piter.TV

Теги: подвал, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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