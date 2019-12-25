Из Финского залива достали труп пропавшего без вести рыбака

Мужчина ушел на рыбалку 18 мая, с этого времени он не выходил на связь.

В четверг, 3 июня, в полицию обратился житель Ленобласти и сообщил об утопленнике в Финском заливе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружили в воде на 25-м причале. Его осмотрели и направили в морг Выборга. Заявитель смог опознать умершего. Это 59-летний житель поселка Прибылово. 18 мая мужчина ушел на рыбалку, с этого времени не выходил на связь.

На место происшествия также прибыл сын умершего. Он опознал в утопленнике своего отца. Обстоятельства смерти мужчины выясняет полиция.

Ранее в Шушарах нашли мертвой капитана полиции.

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