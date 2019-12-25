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В Шушарах нашли мертвой капитана полиции
Сегодня, 8:52
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах нашли мертвой капитана полиции

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Из квартиры женщины изъяли курительные трубки и порошкообразное вещество белого цвета.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти 35-летней женщины, капитана полиции. Ее тело нашел сожитель в квартире дома №10 на Новгородском проспекте в Шушарах. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В квартире умершей был бытовой беспорядок. Там находились две кошки и две собаки. Стражи порядка изъяли курительные трубки и порошкообразное вещество белого цвета. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге подросток, склонный к депрессии, отравился нейролептиками.

Фото: pixabay.com

Теги: капитан полиции, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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