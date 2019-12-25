В Петербурге подросток, склонный к депрессии, отравился нейролептиками

Молодого человека в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Вечером 3 июня в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 16-летнего подростка, отравившегося таблетками. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Молодого человека госпитализировали из квартиры на проспекте Народного Ополчения. 2 июня около 23 часов он отравился нейролептиками, которые прописал ему врач. Известно, что подросток состоит на учете у невропатолога и психиатра как склонный к депрессии.

Семья, в которой проживает несовершеннолетний, полная. На учете не состоит.

Ранее мы писали, что в Петербурге скончался школьник, попавший в больницу после несданного экзамена.

Фото: pixabay.com