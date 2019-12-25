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В Петербурге скончался школьник, совершивший суицид после несданного экзамена
Сегодня, 20:17
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В Петербурге скончался школьник, совершивший суицид после несданного экзамена

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Подростка с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди с повреждением внутренних органов, в крайне тяжелом состоянии госпитализировали, но не спасли.

В Петербурге умер школьник, который выпал из окна, узнав свои результаты ОГЭ. Об этом вечером 3 июня сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственный источник. 

Напомним, в экстренные службы 2 июня обратился очевидец, который рассказал, что из окна 9-го этажа дома на Дунайском проспекте выпал подросток. Подростка с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди с повреждением внутренних органов, в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте происшествия был обнаружен телефон школьника. При исследовании переписки было обнаружено входящее сообщение о несданном экзамене по математике.

Ранее мы на видео попал момент падения молодого человека с балкона на Мебельной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: дунайский проспект, огэ, умер, школьник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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