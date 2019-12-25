Девятиклассник выпал из окна на Дунайском после несданного экзамена

Подросток находится в тяжелом состоянии в больнице.

Девятиклассник из Московского района попал в больницу с тяжелыми травмами после падения с высоты. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В экстренные службы 2 июня обратился очевидец, который рассказал, что из окна 9-го этажа дома на Дунайском проспекте выпал подросток.

Подростка с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди с повреждением внутренних органов, в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте происшествия был обнаружен телефон школьника. При исследовании переписки было обнаружено входящее сообщение о несданном экзамене по математике.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце мая пьяный мужчина в слезах выпал из окна хостела в Петербурге после ссоры с возлюбленной.

Фото: Piter.tv