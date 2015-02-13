Пьяный мужчина в слезах выпал из окна хостела в Петербурге после ссоры с возлюбленной

Пострадавший попал в шоковую реанимацию в тяжелом состоянии.

В среду, 26 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 38-летнего гражданина Украины, который выпал из окна хостела на Лиговском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Знакомый потерпевшего рассказал, что накануне тот поссорился с девушкой. Распивая спиртные напитки, мужчина плакал, а после выпал из окна между 4-5 этажами.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой области грудной клетки, закрытой травмой живота. В больнице у него наступила клиническая смерть, врачи восстанавливали сердечную деятельность. Мужчина был помещен во временную шоковую реанимацию.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV