Пойманного за кражу велосипеда мужчину изобличили ещё в двух преступлениях

Петербуржец также украл велосипед стоимостью 5,6 тыс. рублей, а также самокат за 63 тыс. рублей.

В конце марта этого года полиция задержала 40-летнего петербуржца за кражу велосипеда с улицы Ленина. В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Позже сотрудники правоохранительных органов совместно с региональным УФСИН изобличили мужчину ещё в двух преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в четверг, 10 июня.

Выяснилось, что мужчина также украл двухколесный транспорт в Петроградском и Василеостровском районах. Так, петербуржец украл велосипед стоимостью 5,6 тыс. рублей, а также самокат за 63 тыс. рублей.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Кроме того, мужчина и ранее был судим за преступления в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

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Фото: Piter.tv