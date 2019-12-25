Полиция Петербурга задержала наркозависимых похитителей автомобильных зеркал

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В полицию Красносельского района одновременно поступило несколько заявлений от автовладельцев о хищениях зеркал. Заявители рассказали, что кражи совершались чаще всего ночью во дворах на проспектах Ленинском и Кузнецова, а также на улице Маршала Захарова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в среду, 9 июня.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозревамых наркозависимых мужчин, 38 и 39 лет, которые ранее были судимы за имущественные преступления. Выяснилось, что злоумышленники предпочитали иномарки, например, Volvo, Skoda и BMW. Так, ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Краденые зеркала они сбывали на крупный авторынок на улице Фучика, приобретая на вырученные деньги запрещенные вещества, – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы писали, что в Ленобласти полиция задержала автоугонщика-рецидивиста, разбиравшего краденые иномарки.

Фото: Piter.tv