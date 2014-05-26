В Ленобласти полиция задержала автоугонщика-рецидивиста, разбиравшего краденые иномарки

В гараже правоохранители обнаружили пять краденых автомобилей.

В среду, 2 июня, в полицию Красногвардейского района обратилась 35-летняя петербурженка. Она рассказала, что ночью от дома №3 по улице Корнея Чуковского у нее угнали новую иномарку Kia Rio. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу, 4 июня.

Так, сотрудники полиции нашли 43-летнего рецидивиста, который несколько лет отсидел за угон 22 автомобилей. Мужчина был освобожден несколько месяцев назад, однако снова решил заняться угонами автомобилей. Полиция обнаружила гараж на улице Пролетарской в Шлиссельбурге, где мужчина разбирал краденые корейские и японские иномарки.

Некоторые из них он разбирал на запчасти, другие подвергались перебивке идентификационных номеров, а после реализовывались, – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, когда тот уже разбирал автомобили на запчасти. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. В гараже правоохранители обнаружили пять краденых автомобилей.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали профессиональных угонщиков корейских иномарок.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти