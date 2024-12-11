В Красноярске пьяный мужчина избил женщину за отказ в близости

Полиция задержала преступника, который напал на жертву после недавнего знакомства в общей компании.

Российские правоохранительные органы на территории города Красноярска задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении женщины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД через социальные сети. Полицейские указали, что 2 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что местной жительнице 1980 года рождения в подъезде злоумышленник причинил телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

Оперативники задержали подозреваемого, который оказался знакомый жертвы. Ранее мужчина 1984 года рождения не был судим. Злоумышленник проживает в Октябрьском районе краевого центра. Он объяснил, что познакомился с пострадавшей женщиной в общей компании, где они вместе распивали алкогольные напитки. Далее пара поднялась на последний этаж многоэтажного дома по Норильской улице, где между сторонами произошел конфликт на бытовой почве. Местные СМИ написали о том, что женщина отказала домогавшемуся до нее человеку. В результате тот жестко избил обидчицу руками и ногами, в том числе нанося удары по голове и лицу.

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Фото и видео: Telegram / МВД 24