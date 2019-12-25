Предположительно, нападение связано с Израилем.

В Красном море иранское судно подорвалось на мине. Об этом сообщили местные журналисты из нескольких изданий. В агентстве Tasnim уточнили, что инцидент зафиксирован с кораблем Saviz. По предварительной версии следствия, трагедия произошла из-за срабатывания взрывного устройства на борту.

В агентстве считают, что Saviz - это судно поддержки иранских боевых кораблей. Оно также сопровождает торговые суда по Красному морю. Не исключен вариант того, что взрывный устройством могла стать мина, прикрепленная к корпусу судна.

По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошел у берегов Эритреи, а пострадавшее судно относится к Корпусу стражей исламской революции, находящегося в составе Вооруженных сил Тегерана. Израильские журналисты, включая представителей канала N12 считают, что атаке подверглось судно, занимающееся разведкой.

Иран нанес ракетный удар по израильскому грузовому судну.

Фото: www.alarabiya.net www.alhadath.net

