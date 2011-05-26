Иран нанес ракетный удар по израильскому грузовому судну

Израиль заявил о повреждении контейнеровоза в результате попадания в него иранской ракеты. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Инцидент произошел в Аравийском море. Уточняется, что судно направлялось из Танзании в Индию. Пока эксперты воздерживаются от оценки ущерба, специалисты ожидают прибытия судна в порт.
Дополнительных деталей происшествия не сообщается.
Фото: pixabay
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