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Иран нанес ракетный удар по израильскому грузовому судну
Сегодня, 19:52
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IRINA_CHALKINA

Иран нанес ракетный удар по израильскому грузовому судну

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Инцидент произошел в Аравийском море.

Израиль заявил о повреждении контейнеровоза в результате попадания в него иранской ракеты. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Инцидент произошел в Аравийском море. Уточняется, что судно направлялось из Танзании в Индию. Пока эксперты воздерживаются от оценки ущерба, специалисты ожидают прибытия судна в порт.

Дополнительных деталей происшествия не сообщается.

Фото: pixabay

Теги: израиль, иран
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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