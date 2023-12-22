В Красногорске прошли обыски в жилище подозреваемого в надругательстве над школьницей

Силовики рассказали о преступлениях, в которых подозревается мужчина.

На территории Красногорска Московской области утром 19 марта прошли обыски лидера сатанинской группы "Liber666" по прозвищу Носферату Злой. В надзорном ведомстве по региону уточнили, что 33-летний местный житель в настоящее время подозревается в надругательстве над несовершеннолетней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Дополнительно силовики отметили, что мужчина занимался распространением сатанинские брошюры, в которых также оправдывается нацизм. Фигурант расследования считает Адольфа Гитлера "главой новой религии", призывает к свержению власти в стране и осуществлению терактов.

Преступление произошло еще в 2022 году. Статья о надругательстве предполагает до 15 лет колонии. источник "РИА Новостей"

Предположительно деятельность Носферату Злого связана с подконтрольными США и Украине сектами. На территории РФ адепты этого запрещенного движения проводят политику, направленную том числе на публичное осуждение политики властей и специальной военной операции.Задержанный нападал на улицах на случайных прохожий. Инциденты попали на записи с камер уличного видеонаблюдения. Дополнительно он угрожал расправой тем, кто как-то обидел его в социальных сетях.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости