Родная деревня убитой Анастасии Ещенко собирает деньги для семьи аспирантки

Сбор пожертвований ведется добровольный.

Односельчане жестоко убитой историком Олегом Соколовым Анастасии Ещенко начали сбор денег для помощи семье аспирантки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. главы Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края Алексея Брежнева.

Как сказал Брежнев, сама семья Ещенко не обращалась за помощью. Земляки девушки собирают пожертвования добровольно, чтобы в любой момент отдать деньги близким аспирантки.

Анастасия Ещенко жила в этом поселении долгое время и закончила там школу. Девушка и все остальные члены семьи были известны в деревне лишь с положительной стороны.

Ранее мать убитой аспирантки рассказала, что она достойно похоронит свою дочь.

Фото: Анастасия Ещенко / ВКонтакте