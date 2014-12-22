В Копейске третьеклассники избили школьницу до потери сознания и оставили лежать в снегу

Родители избивших девочку подали иск против пострадавшей.

В Копейске третьеклассники избили школьницу до потери сознания и оставили ребенка лежать в снегу. В таком состоянии пострадавшую обнаружила учительница. В социальных сетях появилась видеозапись с моментом нападения двух несовершеннолетних злоумышленников на девочку. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения.

Изначально два ребенка подбежали к девочке и попытались повалить ее на снег. Когда она упала, один из учащихся ударил пострадавшую ногой, после чего школьница лишилась сознания. Она перестала двигаться.

Восемь минут лежала без сознания на снегу, пока одна из yчительниц не растормошила ее, потом она отправила домой, не вызвав скорую. мать пострадавшей

Родительница объяснил прессе, что семьи третьеклассников подали встречное заявление в правоохранительные органы. Они объявили о том, что девочка сама била школьников. В полиции у россиянки отказались принимать видео с записанным экраном компьютера. Представители закона требуют оригинальную видеозапись с камер наблюдения, но образовательное учреждение в ее выдаче отказывает.

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Фото и видео: Telegram / Пресс-хата

