В Петербурге на 8,5 лет осудили экс-полицейскую за вымогательство и взятки

Осужденная свою вину не признала, в ходе судебного заседания меняла показания.

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении бывшего инспектора ППСП Екатерины Андреевой и водителя мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППСП УМВД по Адмиралтейскому району Арсена Аюбова. Их обвиняли в превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Андреева свою вину не признала, в ходе судебного заседания меняла показания. Женщина утверждала, что не была сотрудником УМВД, контракт не заключала, посещала работу в свободное от учебы время и форму надевала лишь периодически. Кто перечислял ей зарплату на карту, Андреева не знает.

Аюбов признал вину. При этом он охарактеризовал Андрееву как очень опытного сотрудника полиции и знающего свою работу.

В результате суд назначил Андреевой 8,5 лет в исправительной колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 8,5 лет. Аюбов получил 6,5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, штраф 300 тысяч рублей. Он не сможет работать в госслужбе в течение 5 лет. Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.

Андрееву и Аюбова осудили за преступления, которые произошли в 2019 году. Тогда у метро "Садовая" они вместе с третьим фигурантом дела остановили прохожего. После досмотра у него нашли пакет с марихуаной. Чтобы об этом больше никто не узнал, с мужчины потребовали 150 тысяч рублей. Троица поделила деньги.

Также во время дежурства у Сенной площади полицейские остановили для проверки документов другого мужчину. Однако он потребовал проводить личный досмотр только при понятых. В итоге полицейские его избили, а после составили протокол, что мужчина якобы совершил административное правонарушение. После встречи с инспекторами пострадавший оказался в больнице.

Третий фигурант уголовного дела, полицейский взвода № 1 отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району Артём Горячев, получил 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также он не может работать в правоохранительных органах.

Ранее суд Петербурга назначил экс-начальник Кингисеппской таможни 8 лет колонии по делу о крупной взятке.

Видео: Объединенная пресс-служба городских судов