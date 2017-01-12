  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга назначил экс-начальник Кингисеппской таможни 8 лет колонии по делу о крупной взятке
Сегодня, 19:23
113
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга назначил экс-начальник Кингисеппской таможни 8 лет колонии по делу о крупной взятке

0 0

Мужчина вину не признал. 

В понедельник, 21 февраля, Дзержинский суд Петербурга признал виновным Сергея Слепухина, экс-начальника Кингисеппской таможни, в получении особо крупной взятки. Коммерсант заплатил Слепухину 27 тыс. долларов. Об этом сообщили в объединенной петербургской пресс-службе судов. 

По данным судов, в 2016 году подсудимый получил взятку от владельца нескольких компаний в размере 27 тыс. долларов. Слепухин обещал общее покровительство, ускорение таможенного оформления иностранных грузов и товаров и их беспрепятственное перемещение через границу, а также решение других вопросов.

Добавим, что экс-начальник таможни вину не признал. 

В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии строгого режима и штраф в 3,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что обвиняемый в убийстве продавщицы секс-шопа на Дыбенко арестован.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вина, колония строго режима, суд, таможня, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии