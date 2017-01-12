Суд Петербурга назначил экс-начальник Кингисеппской таможни 8 лет колонии по делу о крупной взятке

В понедельник, 21 февраля, Дзержинский суд Петербурга признал виновным Сергея Слепухина, экс-начальника Кингисеппской таможни, в получении особо крупной взятки. Коммерсант заплатил Слепухину 27 тыс. долларов. Об этом сообщили в объединенной петербургской пресс-службе судов.
По данным судов, в 2016 году подсудимый получил взятку от владельца нескольких компаний в размере 27 тыс. долларов. Слепухин обещал общее покровительство, ускорение таможенного оформления иностранных грузов и товаров и их беспрепятственное перемещение через границу, а также решение других вопросов.
Добавим, что экс-начальник таможни вину не признал.
В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии строгого режима и штраф в 3,5 млн рублей.
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Фото: Piter.tv
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