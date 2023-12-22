В Конгрессе выступили за выход США из ООН

Мэтт Гаетц напомнил о расследовании, проводимом по факту гибели еврейского населения на Ближнем Востоке.

Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил гражданам страны прекратить финансирование Организации объединенных наций, выйти из нее, а также убрать штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке, с территории США. Соответствующее заявление местный законодатель сделал в ходе выступления на республиканской конференции в штате Флорида. Иностранный политик добавил, что Вашингтону следует отказаться от выделения денежных средств международной структуре, сотрудники которой обвиняются в нападении и убийстве израильских граждан.

Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН - покинуть США. Мэтт Гаетц, законодатель США

СМИ: конгрессмен подал прошение об отстранении спикера Маккарти.

Фото и видео: Congressman Matt Gaetz