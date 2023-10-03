СМИ: конгрессмен подал прошение об отстранении спикера Маккарти

Мэтт Гаетц призвал коллегу из Конгресса США к открытостью.

Член американской Палаты представителей от Республиканской партии Мэтт Гаетц подал официальное прошение об отстранении от должности своего однопартийца и спикера нижней палаты Конгресса США Кевина Маккарти. Соответствующее заявление сделали сотрудники телеканала FOX News со ссылкой на законодателя. О своем намерении пойти на такой шаг Гаетц заявил журналистам еще накануне. По мнению местного политика, законодателям требуется "новое руководство, которому можно доверять".

Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях Палаты представителей… и объявляю должность спикера Палаты представителей вакантной. Мэтт Гаетц, политик США

Напомним, что Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста, и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным.

От Маккарти потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX