От Маккарти потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине

Мэтт Гаетц выступил с Конгрессе США с критикой спикера Палаты представителей.

Американский конгрессмен от штата Флорида, член Республиканской партии Мэтт Гаетц потребовал от спикера палаты представителей Кевина Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной с лидером Белого дома Джо Байденом для обеспечения временного финансирования правительства "сделки" по вопросцу украинского кризиса. По мнению политика, для общественности становится все более понятно, на кого именно работает глава Палаты представителей. Он добавил, что очевидно, что не на республиканцев.

Мистер спикер, просто скажите нам, в чем заключается секретная сделка по Украине? Какие обязательства были даны президенту Байдену для продолжения растрат президентом Байденом в обмен на что для президента Байдена? Мэтт Гаетц, конгрессмен США

Напомним, что накануне президент США, выступая перед местными журналистами после принятия конгрессом временного федерального бюджета, в который не вошла помощь киевскому режиму, заявил о том, что заключил со спикером Кевином Маккарти "сделку по Украине". Ряд республиканцев обрушились с критикой на политика и призвали к его отставке из-за подозрений в ведении переговоров с администрацией без согласования с ними.

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Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX