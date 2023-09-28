В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном

Кевин Маккарти оценил работу законодателей США по вопросу бюджета страны.

Спикер американской палаты Палаты представителей Кевин Маккарти призвал лидера Белого дома Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном правительства в условиях отсутствия консенсуса между законодателями о принятии временного бюджета страны.

Я прошу президента вмешаться, поскольку Сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит вынужденная приостановка работы правительства. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США

Конгресс США для того, чтобы избежать очередного шатдауна, должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года. Этот срок истекает 1 октября.

Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева.

Фото и видео: YouTube / Speaker Kevin McCarthy