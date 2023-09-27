Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева

Кевин Маккарти оценил военную поддержку для ВСУ.

Спикер американской палаты представителей из Конгресса Кевин Маккарти считает неправильным выделение дополнительных денежных средств Вооруженных сил Украины в рамках законодательной инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны. Соответствующее заявление политик сделал перед местными журналистами на пресс-конференции. Таким образом специалист отреагировал на вопрос о том, считает ли он неверным шагом со стороны Сената США включение дополнительной помощи ВСУ в проект финансирования.

Да, это неправильно... Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы..., но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США

Кевин Маккарти напомнил прессе о о проблемах, существующих на южных границах Америки.

Сенатор США заявил о словах Зеленского о возможном разгроме Украины при неполучении помощи.

Фото и видео: YouTube / Speaker Kevin McCarthy