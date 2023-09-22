Чак Шуммер рассказал о словах главы Украины на встрече с американскими законодателями.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил на состоявшейся в ходе своего рабочего визита в Вашингтон встрече с американскими сенаторами о том, что Украина потерпит поражение в региональном конфликте в том случае, если не получит новую помощь от американских законодателей. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился по завершению мероприятия при участии иностранного политика лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер. Он является представителем Демократической партии страны от штата Нью-Йорк.

Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: если мы не получим помощь, мы проиграем. Это цитата. Чак Шуммер, конгрессмен США

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка. Там он принимал участие в мероприятиях по линии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Далее в Белом доме прошли его переговоры с президентом США Джо Байденом. Дополнительно политик вытретился с американским министром по обороне Ллойдом Остиным.

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