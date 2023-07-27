В Конгрессе прошли слушания о существовании НЛО и контактах с ними

Дэвид Граш рассказал оь извлечении "биологического материала" из НЛО "нечеловеческого происхождения".

Американские власти на протяжении десятилетий скрывают федеральную программу по обнаружению и изучению НЛО. Соответствующее заявление в ходе заседания с местными законодателями из Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса сделал бывший сотрудник американского разведывательного сообщества Дэвид Граш.

Когда я исполнял свои служебные обязанности, меня проинформировали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварии "неопознанных воздушных феноменов" и их последующему реинжинирингу. Дэвид Граш, эксперт

Иностранный специалист заметил, что в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. В ходе слушаний политики спросили, известно ли гостю Конгресса о контактах американского правительства с "внеземным разумом". Однако бывший разведчик отказался отвечать на вопрос ввиду конфиденциального характера предоставляемой информации. Дэвид Граш признался в том, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО. Однако он общался с чиновниками, которые находились в курсе наличия НЛО "нечеловеческого" происхождения. Из некоторых таких объектов якобы американцами был извлечен "биологический материал".

Это был внеземной биоматериал, и такую оценку ему дали люди <...>, непосредственно знакомые с этой программой и которые все еще занимаются ей. Дэвид Граш, эксперт

Американский экс-пилот рассказал об аномальных явлениях в небе над США.

Фото и видео: YouTube / Fox Business