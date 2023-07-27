Американский экс-пилот рассказал об аномальных явлениях в небе над США

Дэвид Граш призвал Вашингтон рассекретить данные.

НЛО в небе над США представляют угрозу национальной безопасности, но расследовать такие случаи крайне затруднительно из-за политики властей и сокрытия ими многих данных. Соответствующее заявление в ходе заседания с местными законодателями из Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса сделал бывший сотрудник американского разведывательного сообщества Дэвид Граш. Экс-летчик истребителя США пояснил, что неопознанные аномальные явления представляют угрозу как национальной безопасности страны, так и безопасности полетов в целом.

Чрезмерная классификация неопознанных аномальных явлений мешает нам провести настоящее научное расследование, чтобы получить ответы. Короче говоря, почему мы позволяем объектам в небе, особенно объектам, демонтирующим высокие технологии, оставаться неопознанными? Дэвид Граш, эксперт

Иностранный летчик заметил, что подобные "наблюдения" НЛО е являются редкими или единичными случаями, наоборот, речь идет о рутинных явлениях. Свидетелями якобы становились пилоты военных и гражданских воздушных судов, а также профессиональные наблюдатели. По мнению Граша, в Вашингтоне власти больше знают о подобных явлениях, но засекречивают эти данные. Лично спикер за профессиональную карьеру не раз видел НЛО, а в его команде такая информация фигурировала в "ежедевных сводках". Дэвид Грейвс описал один из самых ярких инцидентов, зафиксированных его коллегой-пилотом. Мужчина увидел "темно-серый куб внутри прозрачной сферы", летавший в небе над восточным побережьем США.

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Фото и видео: YouTube / Fox Business