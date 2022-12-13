Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО

В МИД РФ рассказали о том, что над американской чиновницей уже смеются люди.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова заместителя американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктории Нуланд об украинских ударах по Крыму. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве чиновница рассчитывает, что Госдеп США займется белыми шарами и НЛО, которые в большом количестве бороздят воздушное пространство страны, а не попыткой атаки на российские территории.

Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть, чем заняться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Вооруженных сил Украины. Она объяснила, что власти США поддерживают удары по ним. В Госдепе полагают, что киевский режим никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации полуострова.

Захарова обвинила США в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо.

Фото и видео: МИД России