Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова заместителя американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктории Нуланд об украинских ударах по Крыму. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве чиновница рассчитывает, что Госдеп США займется белыми шарами и НЛО, которые в большом количестве бороздят воздушное пространство страны, а не попыткой атаки на российские территории.
Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть, чем заняться.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Вооруженных сил Украины. Она объяснила, что власти США поддерживают удары по ним. В Госдепе полагают, что киевский режим никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации полуострова.
Захарова обвинила США в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо.
Фото и видео: МИД России
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