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Захарова обвинила США в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо

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В МИД РФ напомнили о сходе с рельс 50 вагонов с опасными химическими веществами.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что американские власти замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами, которая фиксируется в их штате Огайо. Оби этом журналистам в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве напомнила официальный представитель МИД РФ. Дипломат уточнила, что инцидент произошел еще 3 февраля около населенного пункта Восточная Палестина. Однако средствам массовой информации долго отказывали о допуске к месту крушения на железной дороге. Речь идет примерно о 50 вагонах с опасными химическими  веществами .

То, что происходит сейчас в американском штате, судя по всему, крупнейшая в плане угроз экологии, жизни и здоровью техногенная катастрофа последнего времени. Причем тревожные подробности произошедшего всплывают только сейчас.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, огайо, техногенная катастрофа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, Новости России,

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