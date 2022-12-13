Захарова обвинила США в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо

В МИД РФ напомнили о сходе с рельс 50 вагонов с опасными химическими веществами.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что американские власти замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами, которая фиксируется в их штате Огайо. Оби этом журналистам в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве напомнила официальный представитель МИД РФ. Дипломат уточнила, что инцидент произошел еще 3 февраля около населенного пункта Восточная Палестина. Однако средствам массовой информации долго отказывали о допуске к месту крушения на железной дороге. Речь идет примерно о 50 вагонах с опасными химическими веществами .

То, что происходит сейчас в американском штате, судя по всему, крупнейшая в плане угроз экологии, жизни и здоровью техногенная катастрофа последнего времени. Причем тревожные подробности произошедшего всплывают только сейчас. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности.

Фото и видео: МИД России