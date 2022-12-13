МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности

Мария Захарова напомнила о мошенничестве со стороны искусствоведов США.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что американский "Метрополитен-музей" в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, занимается антинаучной деятельностью. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница пояснила, что речь идет о культурном мошенничестве, внимание на которое должны обратить местные правоохранительные органы. Дипломат напомнила западным коллегам о том, что сами эти деятели искусства причисляли себя к русским людям, о чем неоднократно говорили.

Это не просто подмена, подлог, ошибка или политизация. Это антинаучная деятельность. Или мы и у них отнимем право, то самое, которое было всегда - на сохранение памяти и правды о людях, которые ушли? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Подобные действия со стороны музея с мировым именем Мария Захарова сравнила с уголовными преступлениями, так как речь идет даже не о простой фальсификации или отмене русской культуры, а о намеренном вредительстве.

Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме.

Фото и видео: МИД России