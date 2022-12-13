В МИД РФ напомнил об обстрелах ВСУ школ и больниц.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила США и НАТО в трусости и цинизме, так как они отказываются признавать себя одной из сторон украинского конфликта. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Москве сделала дипломат. Она напомнила, что на протяжении многих лет Запад прямо управляло киевский режимом. Также в МИД РФ видят связку между Вашингтонм и Киевом в вопросах коррупции, денежных средствах и вооружения.

Штатам, натовцам в целом безразлично то, что мишенями являются жилые кварталы, школы, больницы, детские сады. Молчат и их прикормленные карманные неправительственные организации: очень редко позволят себе что-то сказать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам российского дипломата, верхом цинизма и трусости для недружественных стран является отказ сознаться в собственной причастности к тем военным преступлениям, которые совершаются руками "украинской военщины".

Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в конфликт на Украине.

Фото и видео: МИД России