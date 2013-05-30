В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года

Документ может быть отклонен в Сенате.

В американском Конгрессе (Палате представителей) законодатели проголосовали за отмену потолка государственного долга до конца 2022 года. Теперь документ направлен на рассмотрение в Сенат. Там ему может не хватить голосов поддержки из-за того, что республиканская партия решила составить оппозицию демократам.

Напомним, что инициатива предусматривает приостановку по показателям госдолга США ограничений до 16 декабря 2022 года включительно. "За" проект отдали голоса 219 конгрессменов. Против высказались 212 человек. Американское министерство финансов призывает Конгресс как можно скорее повысить или отменить лимит на заимствования. Это связано с тем, что уже к 18 октябрю государство может исчерпать собственные материальные ресурсы для реализации обещаний. В этом случае страну впервые в истории ждет дефолт.

Белый дом ожидает, что Конгресс предпримет шаги по вопросу потолка госдолга.

Фото и видео: YouTube / Reuters