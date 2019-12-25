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В Комздраве прояснили ситуацию с закрытием больницы им. Боткина
Сегодня, 21:05
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nadezhda_sib

В Комздраве прояснили ситуацию с закрытием больницы им. Боткина

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Нехватки мест нет.

В комитете по здравоохранению прокомментировали информацию о том, что Боткинская больница больше не принимает пациентов. 

Выяснилось, что прием пациентов продолжается, однако только с коронавирусом или с подозрением на него, передало "78.ru". 

Для приема пациентов с COVID-19 также перепрофилировались Городская больница № 40 Курортного района и Городская больница № 20. Ранее больные коронавирусом поступали в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина, Детскую городскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова, СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" и "Городскую многопрофильную больницу № 2". 

Ранее стало известно, что В Петербурге сняли карантин с трех городских стационаров. 

Фото: больница им. Боткина / VK 

Теги: больница им боткина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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