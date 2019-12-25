В Комздраве прояснили ситуацию с закрытием больницы им. Боткина

Нехватки мест нет.

В комитете по здравоохранению прокомментировали информацию о том, что Боткинская больница больше не принимает пациентов.

Выяснилось, что прием пациентов продолжается, однако только с коронавирусом или с подозрением на него, передало "78.ru".

Для приема пациентов с COVID-19 также перепрофилировались Городская больница № 40 Курортного района и Городская больница № 20. Ранее больные коронавирусом поступали в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина, Детскую городскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова, СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" и "Городскую многопрофильную больницу № 2".

Ранее стало известно, что В Петербурге сняли карантин с трех городских стационаров.

Фото: больница им. Боткина / VK