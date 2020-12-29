Коронавирусный больной пожаловался на питание в Боткина

Пациент больницы пожаловался, что отравился в новогоднюю ночь, а также показал еду с плесенью.

В субботу, 16 января, больной коронавирусом петербуржец, проходящий лечение в больнице имени Боткина, пожаловался, что его плохо кормят. Об этом сообщил "Мегаполис".

Мужчина по имени Валентин рассказал, что попал в больницу перед Новым годом. В новогоднюю ночь вместе с соседями по палате он отравился, а в эту субботу ему принесли омлет с плесенью и частичками скорлупы на завтрак. На обед подали полусырую котлету. Издание отметило, что пациент находится в третьем боксе 25-го отделения.

Воды питьевой тоже нет. Завотделением сказала, что это наши проблемы – мол, кипятите сами. Сказала, пусть родственники о нас заботятся поделился Валентин.

Кроме плохой еды петербуржец недоволен обшарпанными палатами, грязью и неприветливым персоналом.

Ранее мы писали, что депутата Михаила Амосова госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом.

Фото: "Мегаполис"