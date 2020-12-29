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Коронавирусный больной пожаловался на питание в Боткина
Сегодня, 19:07
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smirenny

Коронавирусный больной пожаловался на питание в Боткина

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Пациент больницы пожаловался, что отравился в новогоднюю ночь, а также показал еду с плесенью.

В субботу, 16 января, больной коронавирусом петербуржец, проходящий лечение в больнице имени Боткина, пожаловался, что его плохо кормят. Об этом сообщил "Мегаполис".

Мужчина по имени Валентин рассказал, что попал в больницу перед Новым годом. В новогоднюю ночь вместе с соседями по палате он отравился, а в эту субботу ему принесли омлет с плесенью и частичками скорлупы на завтрак. На обед подали полусырую котлету. Издание отметило, что пациент находится в третьем боксе 25-го отделения.

Воды питьевой тоже нет. Завотделением сказала, что это наши проблемы – мол, кипятите сами. Сказала, пусть родственники о нас заботятся

поделился Валентин. 

Кроме плохой еды петербуржец недоволен обшарпанными палатами, грязью и неприветливым персоналом. 

Ранее мы писали, что депутата Михаила Амосова госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом.

Фото: "Мегаполис"

Теги: больница им боткина, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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averzonin
Сегодня 19:38

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Banna Apperce
Сегодня 19:57

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- http://bit.do/miase

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