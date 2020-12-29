Коронавирусный больной пожаловался на питание в Боткина

В субботу, 16 января, больной коронавирусом петербуржец, проходящий лечение в больнице имени Боткина, пожаловался, что его плохо кормят. Об этом сообщил "Мегаполис".
Мужчина по имени Валентин рассказал, что попал в больницу перед Новым годом. В новогоднюю ночь вместе с соседями по палате он отравился, а в эту субботу ему принесли омлет с плесенью и частичками скорлупы на завтрак. На обед подали полусырую котлету. Издание отметило, что пациент находится в третьем боксе 25-го отделения.
Воды питьевой тоже нет. Завотделением сказала, что это наши проблемы – мол, кипятите сами. Сказала, пусть родственники о нас заботятся
поделился Валентин.
Кроме плохой еды петербуржец недоволен обшарпанными палатами, грязью и неприветливым персоналом.
Ранее мы писали, что депутата Михаила Амосова госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом.
Фото: "Мегаполис"
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