Депутата Михаила Амосова госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом

Накануне он решил сдать платный тест на COVID-19, и в этот же день депутату пришел положительный ответ.

Депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь парламентария.

Амосов находится в больнице им. Боткина с 15% поражением легких. Также у депутата зафиксировали повышенную температуру.

В настоящее время проводится интенсивная, в том числе кислородная терапия. Прогнозов врачи не делают. пресс-служба депутата Михаила Амосова.

О заболевании коронавирусом народный избранник узнал 14-го января. Неделей ранее он привился вакциной "Спутник V". Депутат считает, что он мог заразиться накануне вакцинации или в тот же день. Свое плохое самочувствие он принял за побочные эффекты от вакцины и поэтому не сразу ушел на самоизоляцию.

Фото: пресс-служба ЗакСа