Депутата Михаила Амосова госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом

Депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь парламентария.
Амосов находится в больнице им. Боткина с 15% поражением легких. Также у депутата зафиксировали повышенную температуру.
В настоящее время проводится интенсивная, в том числе кислородная терапия. Прогнозов врачи не делают.
пресс-служба депутата Михаила Амосова.
О заболевании коронавирусом народный избранник узнал 14-го января. Неделей ранее он привился вакциной "Спутник V". Депутат считает, что он мог заразиться накануне вакцинации или в тот же день. Свое плохое самочувствие он принял за побочные эффекты от вакцины и поэтому не сразу ушел на самоизоляцию.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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