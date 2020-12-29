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Депутата Михаила Амосова госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом
Сегодня, 12:04
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Депутата Михаила Амосова госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом

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Накануне он решил сдать платный тест на COVID-19, и в этот же день депутату пришел положительный ответ.

Депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь парламентария.

Амосов находится в больнице им. Боткина с 15% поражением легких. Также у депутата зафиксировали повышенную температуру. 

В настоящее время проводится интенсивная, в том числе кислородная терапия. Прогнозов врачи не делают.

пресс-служба депутата Михаила Амосова. 

О заболевании коронавирусом народный избранник узнал 14-го января. Неделей ранее он привился вакциной "Спутник V". Депутат считает, что он мог заразиться накануне вакцинации или в тот же день. Свое плохое самочувствие он принял за побочные эффекты от вакцины и поэтому не сразу ушел на самоизоляцию. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: госпитализация, депутат михаил амосов, поражение легких
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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