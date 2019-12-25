Больница имени Боткина временно не принимает новых пациентов

Инфекционная больница имени Боткина в Петербурге временно не принимает новых пациентов. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на комитет здравоохранения Петербурга.
Профильный стационар на Пискаревском также забит под завязку. В больнице всего 600 коек, в резерве остаются места для определенных категорий пациентов – для беременных или тех, кто на диализе (современная лечебная процедура, она показана пациентам, у которых перестали работать или работают недостаточно активно почки – прим.ред.)
Под пневмонию выделена Покровская больница, но и так люди уже лежат в коридорах. С ОРВИ, гриппом и пневмонией направляют во Введенскую больницу и Госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице.
Фото: Piter.TV
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