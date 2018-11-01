В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Высказывание укротителя диких кошек сочли за рамками приличия.

Член комитета по этике РФС прокомментировал слова Эдгара Запашного о фанатах. Андрей Созин заявил, что высказывание руководителя Большого Московского цирка выходит за рамки приличия. Об этом написали "РИА Новости".

Спикер добавил, что это вопрос воспитания. Однако Созин заявил, что Запашный имеет право на собственное мнение. Так как звезда цирка никак не связана с футбольной жизнью, то и наказания за его слова не последует. Созин сам выступает против нецензурной брани на стадионах, так как дети тоже любят спорт.

Я тоже против мата на трибуне. И я не поддерживаю, потому что есть интерес и у детей к футболу тоже. Это не совсем красиво и правильно прокомментировал эксперт

Ранее Запашный заявил, что он бы ввел ОМОН и "покрошил" фанатов, ругающихся матом с трибун.

Ранее Piter.tv писал о том, что фанаты "Спартака" призвали бойкотировать матчи РПЛ и уходить с арен.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

