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В РФС назвали судейство одной из главных проблем российского футбола
Сегодня, 13:07
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В РФС назвали судейство одной из главных проблем российского футбола

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По словам члена исполкома, судьи постоянно обращают на себя внимание.

Член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал судейство одной из главных проблем российского футбола. Об этом он заявил в интервью порталу "РБ Спорт".

По словам Гершковича, судьи постоянно обращают на себя внимание. Член исполкома РФС добавил, что они себя "выпячивают грубыми ошибками и неоправданными затяжками игры", а от их ошибок страдают команды.

Судьи должны ответственно подходить к своим ошибкам, должны понимать, что они пострадают.

Михаил Гершкович, член исполкома РФС

Ранее Митрофанов объяснил пользу проведения товарищеских матчей сборной России.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: михаил гершкович, рфс, судейство
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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