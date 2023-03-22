В 2024 году сборная провела пять товарищеских матчей.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил пользу проведения товарищеских матчей сборной России. Об этом он заявил в интервью "Известиям".

По словам Митрофанова, голос каждой из этих стран при принятии решения оказывает свое влияние. Он подчеркнул, что на когрессах будут рассказывать коллегам о визитах в Россию и своих впечатлениях. Генсек РФС также напомнил, что молодежные и юношеские сборные проводят матчи в Латинской Америке.

Отметим, что в 2024 году сборная России по футболу провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Соперниками национальной команды были Сербия, Белоруссия, Вьетнам, Бруней и Сирия.

Ранее мы сообщали, что РФС ведет переговоры о проведении 10 товарищеских матчей в 2025 году.

Фото: rfs.ru