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РФС ведет переговоры о проведении 10 товарищеских матчей в 2025 году
Сегодня, 13:27
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РФС ведет переговоры о проведении 10 товарищеских матчей в 2025 году

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По словам генсека РФС, есть предварительные договоренности о нескольких матчах на осень.

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении 10 товарищеских матчей в 2025 году. Об этом заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов в интервью "РИА Новости".

По его словам, ведутся переговоры на все пять окон, когда наступают международные паузы. Митрофанов отметил, что есть предварительные договоренности о нескольких матчах на осень с командами из разных конфедераций.

Когда будет полная уверенность, мы скажем, с кем будут матчи.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС

Ранее мы сообщали, что сборная России по футболу может сыграть с командами из Европы.

Фото: rfs.ru

Теги: максим митрофанов, российский футбольный союз, сборная россии по футболу, товарищеские матчи
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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