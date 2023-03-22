По словам генсека РФС, есть предварительные договоренности о нескольких матчах на осень.

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении 10 товарищеских матчей в 2025 году. Об этом заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов в интервью "РИА Новости".

По его словам, ведутся переговоры на все пять окон, когда наступают международные паузы. Митрофанов отметил, что есть предварительные договоренности о нескольких матчах на осень с командами из разных конфедераций.

Когда будет полная уверенность, мы скажем, с кем будут матчи. Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС

Ранее мы сообщали, что сборная России по футболу может сыграть с командами из Европы.

Фото: rfs.ru