Эдгар Запашный рассказал о спасении гимнастки, которая упала с высоты 12 м

Девочка не получила повреждений и травм. Народный артист РФ до сих пор не может объяснить, как это произошло.

Артисты цирка часто рискуют жизнью на манеже, однако даже в самых опасных ситуаций остаётся место для чуда. Об одном из них рассказал народный артист России, Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный: 7 лет назад он лично увидел падение маленькой гимнастки с 12-метровой высоты. Об этом случае Запашный подробно рассказал программе "Тет-а-тет с Марусей" в интервью Марусе Михейчик, передаёт телеканал "360".

По словам циркового артиста, ребёнок упал прямо на манеже, однако не получил травм.

Она упала, и я подумал, что это труп. Она не потеряла сознание. Мы отвезли ее в больницу, при обследовании у нее не нашли ни одной травмы. Такое ощущение, что она приземлилась на мат или ее поймали, но она приземлилась ровно на манеж. И я в это чудо до сих пор не могу поверить. А я это видел своими глазами. Эдгард Запашный, народный артист России, Генеральный директор Большого Московского государственного цирка

Запашный до сих пор не может объяснить спасение девочки. Ещё более удивительным кажется то, что та же артистка недавно снова упала и сломала себе бедро. В целом при работе в цирке травмирование происходит раз в несколько месяцев, отметил дрессировщик.

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Фото: YouTube / АНТИСАНКЦИИ