Видео с номером гимнастки из США под рэп-хиты стало вирусным

Номер Деннис сыграл решающую роль и принес ее команде победу на соревнованиях.

Прошлогоднее видео гимнастки национальной сборной США с фееричным номером Black Excellence принесло Ниу Деннис мировую славу. Выступление под песни Бейонсе набрало миллионы просмотров.

В этом году гимнастка порадовала новым номером, но уже под рэп-композиции 2Pac, Kendrick Lamar и Missy Elliot. Новую запись выступления посмотрели более 4 миллионов раз.

Номер Деннис сыграл решающую роль и принес ее команде победу на соревнованиях. Жюри оценили выступление девушки в 9,95 балла.

В прошлом году гимнастка Александра Солдатова призналась, что больна булимией.

Видео: Youtube/J2THERYTHEM