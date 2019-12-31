Гимнастка Александра Солдатова призналась, что больна булимией

Признание о тяготящей ее болезни гимнастка сделала в интервью ТАСС.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила о том, что вынуждена приостановить спортивную карьеру. Это пришлось сделать из-за булимии – болезни, беспокоящей спортсменку более двух лет. Так заявила сама Солдатова в интервью ТАСС.

Она уже пыталась ранее пройти курс лечения, но прекратила его раньше времени.

Ранее мы сообщали о том, что поступали сообщения о попытке самоубийства гимнастки. 21-летняя спортсменка оказалась в больнице, сообщалось о возможных порезах на руке. Журналисты связались с тренером гимнастки Анной Дьяченко. Женщина рассказала, что накануне Солдатова звонила ей из больницы. Она объяснила, что сдает анализы и попросила не беспокоиться за нее.

Видео: Спорт-Экспресс / YouTube