Российская гимнастка-чемпионка пыталась покончить с собой

Девушку доставили в НИИ имени Склифосовского.

СМИ: российская гимнастка пыталась покончить с собой. Правоохранительные органы рассказали об этом агентству "Москва". Оперативники заявили, что речь идет об Александре Солдатовой.

Ранее у девушки медики выявили булимию. Сейчас спортсменка находится в НИИ имени Склифосовского. Ее состояние удовлетворительное, но посетителей к ней не пускают. Следствие ведет проверку по факту произошедшего. "РИА Новости" связались с тренером гимнастки Анной Дьяченко. Женщина рассказала, что накануне Солдатова звонила ей из больницы. Она объяснила, что сдает анализы и попросила не волноваться.

Напомним, что Солдатова является членом сборной России по художественной гимнастике. Она - трехкратная чемпионка мира в командном зачете и чемпионка мира в упражнении с лентой. Недавно девушка вошла в состав национальной сборной. Она должна была выступать на этапе Гран-при в Москве с 7 по 9 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что гимнастка петербургского цирка сорвалась с большой высоты во время выступления.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

