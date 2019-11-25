Инцидент произошел на гастролях цирка в Белгороде.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что гимнастка петербургского цирка сорвалась с большой высоты во время выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Инцидент произошел на гастролях цирка "Империал" в Белгороде. Известно, что гимнастка сорвалась прямо во время представления. На сцену экстренно выбежали её коллеги. Они вынесли пострадавшую с арены на листе фанеры.

Известно, что гимнастка жива, но сломала ногу.

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Видео:Hue