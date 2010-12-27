Отруби и забудь. В Британии дети устроили массовую драку с мачете на сеансе "Холодное сердце 2"

На место происшествия прибыли несколько десятков полицейских.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Британии дети устроили массовую драку на сеансе "Холодное сердце 2". Об этом сообщает издание The Independent.

Инцижент произошёл в британском городе Бирмингеме. Известно, что драка завязалась прямо посреди сеанса мультфильма. Вначале в ней участвовали три девочки, а затем к разборкам присоединились 14-летний мальчик и 19-летний молодой человек. Уточняется, что дети были вооружены ножами мачете.

В кинотеатр прибыли несколько десятков полицейских. Семеро правоохранителей получили незначительные ранения. Во время задержания изъяты два мачете.

Ведется расследование. О пострадавших среди детей информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что "Холодное сердце 2" не стало сенсацией, и вот почему.

Фото: кадры из мультфильма / WDSSPR